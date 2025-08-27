El corazón de Daniela Celis explotó en mil pedazos luego de que Thiago Medina le confirmara que estaba en pareja con Katia “La Tana” Fenocchio, y luego de su desgarrador llanto en LAM la madre de las mellizas Laia y Aime Medina (1 año y medio) hizo un fuerte mea culpa.

“No vine a hacer teatro ni a hacerme la víctima, sino a pedir disculpas. Siento que tengo que parar un poco todo esto que se generó“, arrancó en Cortá por Lozano respecto a la entrevista que compartió con su ex y se hizo viral.

Es que las redes sociales se dividieron entre mensajes agresivos de apoyo y repudio tanto para ella, acusandola de “tóxica”, como para Thiago bajo el mote de “traidor”.

De hecho, el hermano de Camila Deniz hizo posteos en Instagram Stories para defenderse de las acusaciones y comentarios de odio que recibía.

EL PALITO DE PESTAÑELA A THIAGO

“Si hubiera sabido de antemano que la Tana y él estuvieron juntos jamás lo hubiera dicho, primero para que no se haga público, segundo porque es de la intimidad de ellos, y tercero porque no me metería con otra”, expresó.

“No quiero que el día de mañana mis nenas vean todo este problema que se podría haber evitado si él era sincero conmigo. (...) Me hizo quedar mal en todos lados”, disparó.

“Se generó un montón de bandos, descontrol y guerras. No hay bandos ni nada. (...) Thiago pudo haber evitado un montón de cosas, pero lo que menos quiero es ponerme en guerra con el padre de mis hijas, porque no existe ninguna guerra".

“Me mintió, me traicionó”, dijo Celis. Y agregó: “A mí lo que me pasa con él es como hombre, pero es el padre de mis hijas y voy a tener que respirar hondo porque esta situación es horrible”, cerró Daniela Celis.