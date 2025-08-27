Thiago Medina quedó en el centro de la polémica después de que se confirmara que pasó una noche con Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano. La situación generó un fuerte dolor en Daniela Celis, madre de sus gemelas, quien no pudo contener las lágrimas en un programa en vivo al enterarse de la noticia.

Ante el revuelo, Thiago decidió hacer un descargo en sus redes sociales. “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, escribió en una historia de Instagram.

Acto seguido, lanzó un claro reproche hacia Pestañela: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

Cansado de las repercusiones y de los mensajes en redes, la expareja de Daniela agregó: “Esto no es una guerra para que me estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”.

ASÍ HABLÓ LA TANA DE SU ENCUENTRO CON THIAGO MEDINA

Katia Fenocchio contó su versión en LAM (América) y dio detalles de cómo comenzó la relación con Thiago Medina: “Nos conocimos en el cumpleaños de Camila Deniz, su hermana, y después nos seguimos en Instagram. Pegamos buena onda. Lo demás son hechos. No estuvimos en su casa, fue en una excasa mía porque yo ya me mudé”.

Al ser consultada sobre cómo vivió esa noche, la ex Gran Hermano fue tajante: “Sí, la pasé bien. Es un buen pibe. Me sorprende que todo esto se haya destapado porque pensé que había quedado en el olvido. Fue una aventura del momento. Que yo sepa él no estaba con Daniela, cuando lo conocí él estaba soltero”.

Incluso, aclaró que no tenía ningún vínculo con Daniela Celis: “Algunos me dicen Tatiana o China Suárez, pero yo no soy amiga de Daniela”.

LA REACCIÓN DE DANIELA CELIS TRAS ENTERARSE DE LA INFIDELIDAD DE THIAGO MEDINA

Mientras transmitían la nota de Fenocchio, Daniela Celis estaba presente en el piso de LAM del programa y no pudo ocultar su dolor. “No me lo esperaba, le pregunté y no fue sincero conmigo. Enterarme en televisión fue fuerte. No me lo merezco y la gente no sabe qué pasa puertas adentro”, expresó, visiblemente quebrada.

De esta manera, el escándalo amoroso entre los exparticipantes de Gran Hermano sigue sumando capítulos, con Daniela dolida, La Tana dando su versión y Thiago Medina intentando ponerle un freno al “teatro” mediático.

