La separación de Thiago Medina y Daniela Celis sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. En medio del escándalo, Romina Uhrig decidió salir a hablar y no dudó en tomar partido por su amigo, lanzando frases que sorprendieron a todos.

“Thiago no está bien”, aseguró Romina en el streaming República Z, dejando en claro su preocupación por el joven. La ex Gran Hermano explicó que viene hablando seguido con él y que lo nota muy afectado por todo lo que está pasando. “Está triste, no la está pasando bien”, agregó.

Thiago Medina justificó la ausencia de Daniela Celis en su verdulería: Tenía cosas que hacer

Pero Romina no se quedó ahí y también apuntó directamente contra Daniela Celis. “No me gustó cómo se manejó Daniela”, disparó, dejando entrever que no aprueba la actitud de la influencer en medio de la crisis.

ROMINA UHRIG APUNTÓ CONTRA DANIELA CELIS Y BANCÓ A THIAGO MEDINA

Según Uhrig, la exposición mediática no ayudó en nada a Thiago y complicó aún más la situación del joven de 22 años, que quedó expuesto en todos los medios por los que pasó su ex fulminándolo.

La ex diputada también se refirió a los rumores de infidelidad y a las versiones que circulan sobre la pareja. “No sé si hubo cuernos, pero Thiago está muy dolido”, sostuvo, remarcando que su amigo necesita tiempo y contención para superar este difícil momento.

Por último, Romina Uhrig pidió respeto por la intimidad de Thiago y aseguró que va a estar a su lado para apoyarlo en lo que necesite. “Es un pibe bueno, merece estar tranquilo”, concluyó.

