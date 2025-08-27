El escándalo entre Daniela Celis y Thiago Medina sumó un nuevo capítulo con la inesperada reacción de Katia “La Tana” Fenocchio, la señalada como la tercera en discordia.

Todo comenzó cuando este martes, “Pestañela” rompió en llanto al aire de LAM tras enterarse cómo fue la noche que su ex y padre de sus gemelas compartió con La Tana. Al día siguiente, invitada a Cortá por Lozano, la exparticipante de Gran Hermano explicó el motivo de su dolor: “Me mintió, me traicionó”, atinó a decir.

En medio de la repercusión, Katia decidió abrir la cajita de preguntas en su cuenta de Instagram y una seguidora fue directo al grano: “Quiero saber si estás enojada con Pestañela, que ahora está hablando de vos en Cortá por Lozano”, indagó.

Sorprendida, La Tana contestó con ironía y cierta distancia: “¿Qué habló? No lo vi”, respondió, dejando en claro que prefiere no meterse en el escándalo en el que se la involucró en las últimas horas.

THIAGO MEDINA CONFESÓ TODO TRAS ENGAÑAR A DANIELA CELIS CON LA TANA

Thiago Medina quedó en el centro de la polémica después de que se confirmara que pasó una noche con Katia “La Tana” Fenocchio, exparticipante de Gran Hermano. La situación generó un fuerte dolor en Daniela Celis, madre de sus gemelas, quien no pudo contener las lágrimas en un programa en vivo al enterarse de la noticia.

Ante el revuelo, Thiago decidió hacer un descargo en sus redes sociales. “Yo no voy a salir a hablar mal de nadie ni menos dar explicaciones de lo que hago y dejo de hacer porque yo no tengo que hablar de otros para que me levanten en los medios”, escribió en una historia de Instagram.

Acto seguido, lanzó un claro reproche hacia Pestañela: “Yo estoy bien y sé qué valores tengo. Si me confundí, pido perdón y listo; que no lo quieran aceptar, eso ya no corre por mi cuenta. Gracias a todos y bueno, cada uno lo toma como quiere”.

Cansado de las repercusiones y de los mensajes en redes, la expareja de Daniela agregó: “Esto no es una guerra para que me estén dando su apoyo o el apoyo a ella. Somos gente adulta que podemos arreglar las cosas sin hacer tanto teatro”.