En medio del éxito de la nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, Florencia Peña se refirió al tema en diálogo con Intrusos: “Yo creo que hay una ensalada rusa, creo que se han mezclado todos los temas”.

“Yo a Guille lo adoro, yo tengo un gran cariño por Guille, no solamente porque he trabajado mucho con él, sino porque además ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia, así que yo sé dividir las aguas, yo lo quiero, lo respeto y sé que ese respeto y ese cariño es mutuo”, aclaró.

Florencia Peña habló en Intrusos (Foto: captura de América).

Luego tomó distancia de la opinión de Francella sobre los subsidios al cine: “No pienso para nada como Guille, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida sin sentirnos enemigos. No estoy de acuerdo con lo que él dijo, para mí el arte nunca puede estar supeditado a un resultado”.

FLORENCIA PEÑA CELEBRÓ EL ÉXITO DE HOMO ARGENTUM PERO SE DISTANCIÓ DE LOS IDEALES DE GUILLERMO FRANCELLA

En el ida y vuelta con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Florencia Peña celebró el presente profesional de Guillermo Francella a pesar de las diferencias ideales y políticas.

“Celebro que le esté yendo bien. Celebro que la gente puede ir a verla y dar su opinión sobre eso. Pero claro, al meterse el presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político”, dijo la actriz.

