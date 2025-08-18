El fenómeno de Guillermo Francella con Homo Argentum en el cine generó un intenso debate tras las lapidarias críticas especializadas, y hasta de otros actores como Pablo Echarri, al tiempo que Luis Brandoni salió a bancar con todo a su colega.

“Yo soy amigo personal de Guillermo”, aclaró de movida tras decir que “artísticamente está muy bien la película”.

Entoces admitió su desconcierto inicial: “Yo fui a ver la película con la idea de que era una comedia, pero es otra cosa. Es muy seria. Es una producción importante”.

Y cuando se enteró que hay una campaña para hacer que la gente no vaya a ver el filme, o hasta sacarle la ciudadanía a Francella, Brandoni explotpo: “Es un despropósito como no lo he escuchado en mi vida. (...) Es alguien que se siente tocado por la película”.

EL ANÁLISIS DE BRANDONI SOBRE HOMO ARGENTUM

“Muestra un tipo de argentino que no es un modelo a seguir, y eso molesta. Porque no hay argentinos chantas... según el criterio de la gente que pide que no vayan a ver la película. Pero nosotros sabemos que sí los hay”, enfatizó.

Integrante de El Encargado, la serie furor que también hicieron Gastón Duprat y Mariano Cohn, el artista manifestó: “De estas críticas no hablé con Guillermo. Hablé después de verlam hablé de su trabajo y de la película. Pero lo voy a llamar, seguramente”.

Luis Brandoni interpreta al indigente amigo de Eliseo / Foto Disney+

“Esos muchachos que hagan una película a favor de los personajes modélicos que tenemos en la Argentina. Según esta gente es un pecado mortal lo que están cometiendo estos directores. Y a mí no me parece. Eso es la libertad de expresión”, concluyó Luis Brandoni en defensa de Homo Argentum y Guillermo Francella.