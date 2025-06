Luego de que se difundieran los pícaros chats que Majo Martino intercambia con Alex Caniggia desde que se separó de Melody Luz, Charlotte Caniggia fue letal al opinar de la panelista de Sálvese Quien Pueda y los rumores de romance con su hermano.

“¡Tremendo! Mirá lo que pone Charlotte Caniggia. Le preguntan ‘¿Te gusta Majo Martino como nueva cuñada?’, y responde: ‘La verdad es que no’”, comenzó diciendo Lizardo Ponce en vivo.

Fue entonces que Yanina Latorre continuó con el relato de la mediática: “Dice ‘La verdad es que no. Me gustaría una chica perfil bajo y que no busque colgarse a mi hermano. Ojalá mi próxima cuñada sea buena gente, compinche y simpática’”, atinó a decir, reprochando las palabras de Charlotte y defendiendo a su compañera. Y Majo cerró: “¡Lo dice por Melody!”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (América)

EL MENSAJE DE ALEX CANIGGIA QUE HIZO SONROJAR A MAJO MARTINO EN VIVO

A poco de ponerle punto final a su noviazgo con Melody Luz, con quien tiene a su hija Venezia, Alex Caniggia sorprendió a Majo Martino en vivo con un jugadísimo mensaje de voz.

Todo comenzó cuando la panelista de Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce Yanina Latorre por América, hizop escuchar un mensaje de voz de Alex dedicado a la presentadora: “Decile a Yanina que está todo bien con ella, decile que es todo show cuando yo la bardeo. Ella ya sabe igual, no es ninguna bolu... ¿Dónde está la Pandita? Repotate ya, Pandita”, se escuchó.

Fue entonces que Majo explicó el por qué de ese apodo: “Me dice Pandita porque el otro dia subí una foto. Yo estaba de viaje, me había emocionado, me había quedado todo negro en los ojos y yo puse que era un oso panda. Y de ahí me dijo Pandita’”.

Foto: Captura (América)

Pero eso no fue todo. Minutos más tarde, la joven volvió a pasar otro audio y no pudo evitar sonrojarse al escucharlo: “Un saludo para Yani. Cómo la está rompiendo. Bueno, les mando un besote enorme,síganla rompiendo todayPandita, ¿cuándo nos vamos de viaje?”, indagó, generando el asombro de todos los presentes. “Este es un busca”, cerró Martino, tentada.