A poco de que se conociera que se separó de Alex Caniggia -con quien tiene a su hija, Venezia- y que comenzó una nueva historia de amor con Santiago del Azar, Melody Luz dio una nota a Intrusos y no ocultó su incomodidad con una pregunta en vivo.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de Marcela Tauro: “¿Sabés si Alex está solo?”, indagó.

A lo que la entrevistada fue contundente con su respuesta: “Imagínense que ahora, yo lo que menos tengo ganas, es de hablar y saber de su vida”.

“Por suerte, yo me considero una artista por cantar y actuar en una obra y lo que menos tengo ganas es de que me sigan buscando para hablar de Alex porque siento que le quita valor a todo mi recorrido. Lo que pasa es que después se olvidan de mí”, agregó.

Tras escucharla, Karina Iavícoli intervino con otra pregunta: “¿Alguien de la familia te llamó? ¿Charlotte Caniggia, la madre (Mariana Nannis), el padre (Claudio Paul Caniggia)?”, quiso saber. Y Melody cerró, con ironía: “Ja, sí, no sabés”.

MELODY LUZ DISPARÓ CONTRA ALEX CANIGGIA Y CONFIRMÓ QUE ESTÁ SALIENDO CON SANTIAGO DEL AZAR CON UNA FOTO SEXY

Si bien dejó en claro que lo importante de su separación con Alex Caniggia era tener una buena relación por la hija que tienen en común, Venezia, Melody Luz va dando indicios de las causas que llevaron a este abrupto final. Además, la bailarina despejó todos los rumores y confirmó que comenzó una nueva historia de amor con Santiago del Azar.

“Es re lindo tener a tu bebé en brazos, recién nacida y encontrar mensajes, perdonar, encontrar, perdonar. Me cansé”, lanzó Melody en un posteo que subió a Instagram Stories, deslizando que le habría encontrado chats de su ex con otras mujeres.

“Hoy voy a ser feliz con cualquier decisión que sienta que me haga feliz. Santiago me hace feliz y al que no le guste, que se vaya a tomar un curso masivo y no me rompan las que no tengo. Fin”, agregó, tajante.

Por último, la joven fue por más y difundió una imagen del cocinero (con quien ya se había dado unos besos en El Hotel de los Famosos, el reality de eltrece), acompañando la foto con un tremendo piropo: “Por lo menos, díganme ‘provecho, hermana’”.