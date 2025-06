En medio de la cuenta regresiva para que culmina esta edición de Gran Hermano y se conozca el nombre del campeón, los participantes recibieron una fuerte llamada de atención que fue acompañada por una contundente sanción.

Así lo dio a conocer Gran Hermano a través de un comunicado que escucharon atentamente los finalistas: “Les pido mucha atención, por favor. A cada rato, ustedes se empecinan en poner a prueba mi paciencia. Quizás es sólo por distracción o negligencia que reinciden en ciertas infracciones. Me gustaría creer que no lo hacen deliberadamente para obtener alguna ventaja, pero hay conductas muy sugestivas, que no hacen más que fomentar mis sospechas”, comenzó diciendo.

“Además, me canso de decir siempre lo mismo, lo cual me genera mucha incomodidad, les soy sincero. Pero quienes se ponen en problemas son ustedes. Otra vez incurrieron en faltas graves con relación al protocolo que rige sobre los gritos del fuera. Por ejemplo, se escucha un grito en el jardín y se producen demoras llamativas en el ingreso a la casa. Por ocasiones, si están adentro, se apresuran a salir para escuchar el mensaje”, agregó.

“Es una pena que en estas instancias de la competencia sigan jugando con fuego. No tienten a la suerte porque cualquiera podría ser altamente perjudicado. Por supuesto, habrá sanción. Sepan que tengo la potestad de poder enviarlos a placa o de dejarlos directamente afuera del juego. Y como fueron muchos los jugadores que volvieron a transgredir el protocolo, el castigo será para todo el grupo”, siguió.

“He decidido lo siguiente. Les descontaré la mitad del presupuesto para la compra de esta semana. Si ganan la prueba, tendrán el 50% si la pierden. Nada más que el 25%. Debido a que contemplo la etapa avanzada de la competencia, y porque sigo confiando en la competencia, y que sabrán conducirse de la manera correcta, no obtuvieron una sanción más severa. Pero no me desafíen. Mi paciencia tiene un límite”, cerró, antes de conocerse que los chicos habían perdido la prueba semanal.

SANTIAGO DEL MORO SORPRENDIÓ AL REVELAR QUÉ PASARÁ CUANDO TERMINE GRAN HERMANO

En medio de la recta final para que termine Gran Hermano 2024 y se conozca quién será el gran campeón de esta edición, Santiago del Moro recurrió a las redes y sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles son sus futuros proyectos laborales.

“Les quería contar, ante algunas consultas, que mis proyectos laborales (una vez que termine #GH) serán #ElClubDelMoro (obviamente) y la conducción del MF de TV”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe, dejando en claro que no estará al frente de MasterChef, como se había especulado en algún momento.

“Y comenzar a preparar la próxima temporada de #GranHermano totalmente renovada (pronto les contaré, se viene algo grande)”, agregó, confirmando que habrá otra temporada del ciclo. Y cerró: “Eso es todo, amigos. Abrazo”.