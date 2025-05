Florencia Fernández y José Luis Fariña, una de las parejas que había sellado su unión matrimonial en el reality Love is Blind (Netflix), sorprendió al anunciar su separación en las redes.

“Vengo postergando esto, pero quería contarles que con José ya no estamos juntos. Me quedo con los lindos momentos y, de corazón, le deseo lo mejor en su vida”, comenzó diciendo Florencia en un posteo que subió a Instagram Stories.

“Como muchos saben, me mudé a Buenos Aires con mis mascotas y vivíamos con él, así que me acompañaron en el proceso de armar mi nuevo hogar desde cero en un lugar nuevo. Lo demás, el tiempo dirá”, agregó.

Foto: Instagram (@florafloralfer)

“Nunca me voy a arrepentir de apostar al amor. Lo vale 100%, y se que la vida se encargará de cruzarme con la persona correcta”, siguió.

Y cerró: “Amen mucho. Confíen. Entreguen. Inviertan tiempo, ganas, energía, trabajen en ser mejores. Sean la clase de persona con la que les gustaría concidir. Lo bueno regresa siempre”.

Por su parte, José Luis también dijo lo suyo en la misma red social: “Quiero compartir con ustedes que decidimos separarnos con Flor. Creo que es lo mejor para los dos y, en este momento, la vida nos pone en caminos distintos”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@florafloralfer) Por: Fabiana Lopez

“Siempre voy a estar agradecido. Sos una persona espectacular, me enseñaste muchísimo y vivimos momentos hermosos en este casi año y medio. Te deseo lo menor siempre @florafloralfer”, concluyó, sin escatimar en halagos para su ex.

Foto: Captura de Instagram Stories (@joseluisfar) Por: Fabiana Lopez

LA REACCIÓN ENTRE LÁGRIMAS DE EMILY CECO AL VER LA DETENCIÓN DE SANTIAGO MARTÍNEZ

A tres semanas de denunciar en la Justicia y en los medios a Santiago Martínez por violencia de género, Emily Ceco contó qué sintió a horas de que ordenaran su detención.

La ex participante de Love is Blind Argentina (Netflix) habló con Georgina Barbarossa y manifestó la tranquilidad que siente por la detención de su ex, a quien conoció en el reality.

“Estoy mucho más tranquila. A la mañana, cuando me llamó el doctor Castillo, me largué a llorar. Venía acumulando muchas cosas, la venía pasando mal”, dijo Emily en comunicación telefónica en A la Barbarossa.

Y agregó: “Sentía que estaba costando que se haga justicia. Al enterarme que hoy él está detenido, exploté y me largué a llorar mucho. Sentí tranquilidad”.

Foto: web.

“Que hoy él esté detrás de las rejas me da un poco de paz, de tranquilidad, porque es muy difícil vivir, seguir con tu vida, con miedo”, concluyó Emily, confiando en el accionar de la Justicia tras denunciar a su exmarido por violencia de género.