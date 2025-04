Una nueva denuncia por violencia de género salpicó a Love is Blind, el reality de Netflix, y en este caso fue Camila Pittaluga quien llevó a la justicia penal a Ezequiel Ingrassia por abuso sexual, amenazas y hostigamiento.

“Nosotros nos conocemos en el reality. Él sale casado, pero a la semana se divorció. Es lo que a mí él me contó, y nosotros empezamos a salir. Desde un principio empezaron los maltratos verbales, psicológicos, la manipulación, las mentiras”, contó la joven a Puro Show.

“Era todo muy tóxico”, resumió Pittaluga sobre la relación que había iniciado en marzo de 2024 y que duró siete meses sin llegar a la convivencia.

“Un día era amor de su vida, al otro día no me conocía. Y era echarme la culpa de todo. Me decía ‘yo te estoy obligando a estar conmigo’, pero me decía ‘por favor espérame que estoy en un proceso de divorcio’”.

La denuncia de Camila Pittaluga contra Ezequiel Ingrassia de Love is Blind.

“Era constantemente los insultos, el decirme incluso hasta cómo vestirme o hasta dónde llevar un buzo puesto. Y era todo el tiempo así. Y yo no podía salir de ahí”.

Camila Pittaluga denunció a Ezequiel Ingrassia de Love is Blind.

El click lo hizo por una infidelidad: “Íbamos a ir a un casamiento, y unos días antes yo me entero que se vuelve a ver con Julieta. Eso a mí fue la salvación porque fue lo que me impulsó a decir ”hasta acá llegué’”.

Cómo pedir ayuda si sufrís violencia o abuso DENUNCIÁ LLAMANDO AL 147

CÓMO FUERON LOS ABUSOS POR LOS QUE CAMILA DENUNCIÓ A EZEQUIEL DE LOVE IS BLIND

“Él no alcanzó a pegarme. Sí hubo abuso. (...) Eso fue fue todo el año, en varias ocasiones”, enfatizó.

Una vez que en diciembre había radicado la denuncia formal, Pittaluga logró una restricción de acercamiento perimetral que no sintió suficiente: “Yo de hecho me tuve que mudar porque tenía miedo de estar en mi casa, tenía miedo de salir de mi casa”.

Camila Pittaluga se quebró en Lape Club Social cuando relató su denuncia contra Ezequiel Ingrassia de Love is Blind por abuso sexual, amenaza y hostigamiento.

En otra entrevista con Lape Club Social se explayó: “El abuso sexual existió siempre, pero por decir ‘es mi pareja’ lo normalizamos. (...) Normalizar cuando decís que no querés y tenés relaciones sexuales igual, o cuando pedís por favor que se cuiden (con preservativo) y no lo hacen, y no respetan tus decisiones”.

Normalizar cuando decís que no querés y tenés relaciones sexuales igual, o cuando pedís por favor que se cuiden (con preservativo) y no lo hacen, y no respetan tus decisiones”. Camila Pittaluga.

Al final, Camila Pittaluga reveló que además está “con tratamiento psicológico, psiquiátrico y medicada” tras su tortuoso romance con Ezequiel Ingrassia, quien la contrademandó por falsa denuncia.