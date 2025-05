En medio de la mini luna de miel que están viviendo Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez en Miami, la panelista de Puro Show, Pochi, despertó todo tipo de especulaciones con la foto que compartió en las redes sociales.

En la imagen que subió a Instagram Stories, se ve la captura de una seguidora de X (antes Twitter) con la foto en blanco y negro que eligió Eugenia para reflejar su amor con Icardi: “Ya está. A buen entendedor... #Chinardi”, escribió, con la fotografía de la parejita haciendo la forma de un corazón con sus manos.

“¿Ustedes dicen?“, indagó Pochi, en su cuenta de Instagram Stories, poniendo como opciones de respuestas ”Re" y “No me parece”, para que los usuarios opinen si este gesto es para confirmar que están en la dulce espera.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gossipeame) Por: Fabiana Lopez

LA PICANTE TEORÍA DE YANINA LATORRE SOBRE LO QUE MUESTRAN LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI EN LAS REDES

La historia de amor de Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos con el correr de los días. Ahora, al analizar las nuevas novedades de la parejita del momento, Yanina Latorre sorprendió con su picante teoría en vivo.

“La China también se encarga de contar todo. Si vos no querés mediatizar, no subís estas fotos y nosotros ni sabemos dónde están”, lanzó la conductora de Sálvese Quien Pueda al ver los últimos posteos de la actriz y el futbolista en las redes.

“Para mí, hay como un placer sexual en que nosotros hablemos de ellos. No te metes con Icardi, que es el ex marido de la mina más mediática que me atrevería a decir del mundo por nada”, agregó. Y cerró, filosa: “A mí me odia, conmigo se calienta de odio, pero hay una cosa que le gusta, están en todos lados, los nombramos”.