En diálogo con Intrusos, Benjamín Vicuña habló sincero sobre cómo están las cosas con la China Suárez debido a los escándalos del Wanda Gate e hizo referencia también a los rumores de que sus hijos en común le dirían ‘papá’ a Mauro Icardi.

“Hay cosas efectivamente no están del todo bien, pero bueno, no soy nadie para opinar y juzgar a las personas, lo único que te puedo decir es que mis hijos están bien, felices, sanos y eso es lo importante”, confesó el actor.

“Cuando lees en las redes que dicen que los nenes le dicen papá a Icardi, ¿te molesta?”, le preguntó el cronista entonces y él contestó: “No, en las redes también leo que soy el mejor actor del mundo, dicen cada cosa”.

Benjamín Vicuña habló en Intrusos (Foto: captura de América).

“No me puedo hacer cargo ni de lo bueno ni de lo malo, todos sabemos cómo suceden las cosas en las redes, yo sé muy bien quién soy. Trato de confiar en la persona que conocí en su momento”, sumó Vicuña

Sobre cómo transita los escándalos, Benjamín remarcó: “Cada vez que tengo alguna duda confiar en eso, tengo la convicción de que mis hijos también, que es lo importante, y desdramatizar. Con Eugenia tenemos un diálogo y una logística que cualquier padre separado lo puede entender, todo es con amor, con cariño y compromiso”.

ASÍ HABRÍA SIDO LA TENSA CHARLA ENTRE BENJAMÍN VICUÑA Y LA CHINA SUÁREZ CUANDO OFICIALIZÓ CON ICARDI

Paula Varela contó en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich la charla que Benjamín Vicuña y la China Suárez habrían tenido cuando oficializó su romance con Mauro Icardi.

“Él antes de enterarse que Eugenia e Icardi estaban conviviendo estaba muy preocupado, no le gustaba nada, porque ella vendió su casa. Él la llamó a ella para preguntarle y decirle ‘qué es todo esto, qué onda, entonces era verdad’”, reveló.

Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña en una plaza (Foto: captura de eltrece).

Luego, la panelista detalló cómo habría reaccionado la actriz: “Ella muy clarita y contundente le dijo ‘es mi vida, no tengo por qué darte explicaciones’. Me contaron que él comentó ‘no le entran balas a Eugenia, no sé cómo llegar, están mis hijos de por medio’, él no está tranquilo con esa relación”.

