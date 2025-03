Luego de haberse convertido en noticia en el último tiempo por el fuerte litigio legal que mantienen por cuestiones referidas a sus hijas en común, finalmente se conocieron los resultados de las pericias psicológicas que se le hicieron a Wanda Nara y Mauro Icardi.

Así lo detalló Javier Fabracci en Mediodía Noticias, el noticiero de eltrece: “Se conocieron detalles de este informe del Ministerio Tutelar respecto de las pericias que también en su momento se habían hecho Wanda por un lado, Mauro por otro, y las chicas por otro. No fueron pericias de parte, fueron llevadas adelante por el tribunal. Lo que dicen es, básicamente, ‘todos a terapia’”, comenzó diciendo el periodista.

“En el caso de Wanda, que continúe con la terapia, esa que aparentemente ya estaba haciendo, y que lo que habrían detectado es una influencia probada, según el Ministerio Tutelar, de Wanda sobre las chicas con respecto a la imagen del padre. En cuanto al lenguaje que utilizan y las formas en que se refieren, lo que recomienda es que deje de influenciar a las chicas con respecto a la imagen del padre. Claro, surge de estas pericias, es algo muy habitual”, agregó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y siguió: “Con respecto a Mauro, que deje de proyectar una imagen de violencia y que empiece un tratamiento. Mauro no hace terapia. Esa imagen de violencia y de alienación parental, las dos cosas”.

“Claro, que dejen de ser una especie de botín de guerra, de trofeo, las chicas, que no estén tironeadas, y lo que recomienda es que recompongan el vínculo, que vuelvan a estar en contacto con su padre. Por eso, el juzgado determinó que las chicas fueran entregadas a Mauro en las próximas horas, y que ellas también tienen que hacer un tratamiento y un seguimiento de terapia”, cerró Fabracci al aire.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

SORPRESIVA TEORÍA DE ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA CONFLICTIVA RELACIÓN DE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio de la mediática y escandalosa separación que están atravesando Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado a las causas que se llevan delante en la Justicia por cuestiones referidas a las hijas que tienen en común, Ángel de Brito sorprendió al compartir su inesperada teoría sobre la empresaria y el futbolista en vivo.

“Hay algo que no sé qué nos pasa con este caso que nos interesa tanto a todos. A mí es de lo único que me preguntan. ‘¿Qué pasa con Wanda?’, ¿qué pasa con la China?’, ‘¿qué pasa con Mauro?’”, comenzó diciendo De Brito en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

“Para mí, en el fondo, le siguen pasando cosas con el otro. No me extrañaría que vuelvan”, agregó, picante. Y cerró, sin vueltas: “Pero los dos están enganchados… no sé si por el odio, por el amor o por qué. Pero es lo único que les importa, seguir jodie…”.