El revés judicial que Wanda Nara recibió de parte del juez de familia fue demoledor, ya que no solo le impuso que le restituya las hijas a Mauro Icardi sino que además le impuso una novedosa pena extrema a la empresaria.

Adrián Hagopián le dio “una masterclass a Nicolás Pallarola y a Wanda”, resumió Angie Balbiani, ya que en el expediente el abogado de Nara exigía el apartamiento de un defensor de menores “cuando estaba no estaba trabajando”.

“¿Se acuerdan cuando Wanda habló con una escribana y mandó como un peritaje de parte diciendo que las nenas no querían ver a su papá? La Justicia dice que no es válida y que eso es violencia contra los hijos. Porque las habían amenazado a las chicas con que si no comparecían, los iba a buscar la policía”, continuó la panelista de Puro Show.

El revés judicial de Wanda Nara. (Foto: Puro Show).

Con lo cual, se complicó el expediente de Wanda Nara, y ahora deberá entregarle a Mauro Icardi a las nenas sin dilaciones ni condiciones, y por 15 días corridos.

LA NOVEDOSA PENA EXTREMA QUE LE CABRÍA A WANDA NARA

Más allá de la multa de 80 millones de pesos que Hagopián le había impuesto a Wanda Nara por reiteradas violaciones a la exigencia de no hablar en los medios, que todavía no saldó en favor del hospital Garrahan, el juez sumó otro elemento de presión.

Angie Balbiani contó en Puro Show los detalles de la causa que le inició Mauro Icardi.

“Si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, No va a poder usar sus redes sociales por tres meses”, contó Angie.

Al final, Angie Balbiani aclaró que la sanción a Wanda Nara en la causa de familia con Mauro Icardi “se debe a la cantidad de cosas que se filtran constantemente”.