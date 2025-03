A poco de que se conocieran detalles sobre el conflicto judicial que llevan adelante Wanda Nara y Mauro Icardi por cuestiones referidas a las hijas que tienen en común, la empresaria dio que hablar con un particular posteo.

“Quién les dice Paraguay y Corrientes que llego con hit nuevo”, escribió la hermana de Zaira Nara en una publicación que compartió en Instagram Stories y que la muestra en lo que sería un estudio de grabación con un micrófono y cerca de un piano.

Cabe destacar que Wanda hará una gira junto a Elián “L-Gante” Valenzuela y se presentarán el próximo 22 de marzo en Paraguay y el 23 de marzo en Corrientes, frente a todos los fanáticos que asistan al show.

ELBA MARCOVECCHIO Y LA NOTICIA BOMBA QUE FAVORECE A MAURO ICARDI: “EL JUEZ DICTÓ RESOLUCIÓN”

En medio del litigio legal que tienen enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por cuestiones referidas a las hijas que tienen en común, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, sorprendió al dar a conocer las nuevas novedades de la causa.

“Voy a contar lo que se puede contar. Hoy, el juez, que en este caso es el segundo juzgado al que fue porque todavía está tratándose la recusación del doctor Agopián, así que el nuevo juzgado dictó resolución validando el reintegro de las niñas. Y esto va a tener que efectivizarse”, comenzó diciendo la letrada en una nota que dio a El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por eltrece.

“La apelación fue una apelación en donde se había peleado si el efecto era suspensivo o no suspensivo, y por supuesto que no era suspensivo porque este tipo de medidas se tienen que ejecutar en forma directa. No son suspensivos”, agregó.

Y cerró, concreta: “Acá va a pasar lo mismo, el reintegro debe suceder. El juez, en una excelente resolución, dio todos los fundamentos tomándose de los fundamentos del defensor de menores y se rechazó la recusación del defensor de menores y eso ya también se resolvió”.