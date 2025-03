Este martes se llevó la esperada audiencia de conciliación en el divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara para la que el futbolista viajó miles de kilómetros hasta Milán (Italia) en un avión de alquiler que le costó la friolera de 300 mil dólares, pero no habría tenido el resultado esperado.

La situación cambió la semana pasada cuando Wanda Nara decidió validar la demanda de divorcio en Argentina para no tener que presentarse en Milán, aunque ella había aceptado hacerlo en esa jurisdicción, y por eso el interés de Icardi en tomar ventaja de esa situación.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @wana_mara y @mauroicardi)

Sin embargo, este martes por la noche, Gustavo Méndez contó que este miércoles “el juez va a resolver en Italia para cuándo se van a volver una segunda audiencia” y que “la defensa de Wanda se presentó” y que Mauro Icardi “estuvo con sus letrados italianos”.

De esta manera, Méndez contó que la defensa de Wanda Nara pidió la suspensión hasta junio, mes en que la mediática viajará a esa ciudad “de vacaciones con sus hijos” porque los jóvenes estarán de receso luego del año escolar.

QUÉ PASÓ REALMENTE EN LA AUDIENCIA DE DIVORCIO ENTRE MAURO ICARDI Y LOS ABOGADOS DE WANDA NARA

“La información que yo tengo es que no hay divorcio presentado en Argentina, que es lo que quiere Wanda Nara. (…) O sea, sí hubo un escrito el año pasado, pero no hubo una presentación formal en la justicia sobre un divorcio para realizarse en Argentina y no en Italia”, agregó el periodista de Implacables.

“Mauro pidió que se decrete el divorcio, o sea, que se quiere divorciar legalmente en Italia y llevó pruebas”, señaló Méndez. “Recuerden que en Italia existe el adulterio”, advirtió, y contó que el futbolista llevó evidencias de tres amoríos extramatrimoniales que habría tenido Wanda Nara antes de su affaire con la China Suárez.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Fotos: Instagram)

Tras deducir que dos de ellos son Keita Baldé y L-Gante, y sembrar sus dudas sobre el tercer involucrado, el periodista afirmó que “Mauro va por todo”. Asimismo, Méndez recordó que, Wanda se negó a viajar a Milán aduciendo que uno de sus hijos empezaba su terapia psicológica.

“Hoy Wanda Nara subió una foto, y después la borró, donde se ve a los hijos que se van de viaje. Entonces comienza la terapia y se van de viaje”

QUÉ DIJO ÁNGEL DE BRITO SOBRE LA AUDIENCIA DE DIVORCIO ENTRE MAURO ICARDI Y LOS ABOGADOS DE WANDA NARA

Por su parte, Ángel de Brito dio su propia versión de los hechos, también en sus redes sociales, asegurando que Icardi sufrió “un revés” en Milán. “El juez italiano no ve mal que se discuta la competencia entre Argentina e Italia”, aseguró el conductor.

“Lo que el juez sí dijo es que no puede decidir sobre los menores porque la competencia es argentina. Icardi pidió que las nenas vuelvan a Italia y que, en tal caso, la madre vuelva a vivir a Italia para estar cerca de todos”, explicó Ángel, que contó que el futbolista planteó querer pasar en Europa su vejez.

“El juez le contestó que él vive en Turquía con contrato allí, la madre y las menores viven en Argentina con contrato en Argentina y todo lo relativo a las menores lo deben decidir jueces argentinos”, cerró, dando a entender que el magistrado italiano “se lavó las manos”.

Ángel de Brito reveló cómo terminó la primera audiencia entre Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: Twitter @angeldebritook)

