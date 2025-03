Luego de que se conociera que la Justicia dictaminó que las hijas de Wanda Nara deben ir con su papá, Mauro Icardi, a partir del 13 de marzo y por quince días de corrido, la empresaria intentó apelar el fallo, pero no tuvo éxito.

Así lo detalló Angie Balbiani en Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece: “En el día de la fecha las puede ir a buscar al colegio y quedarse con él por 15 días. Se cumple, sin más trámites, la restitución a Mauro Icardi en el día de hoy y por un lapso de quince días seguidos”, se puedo leer en el escrito que explicó la panelista.

“¿Se acuerdan de que Wanda quería que fuera dos días con uno, dos días con otro, y así? Que para un futbolista que está trabajando es imposible, y más si trabaja en Turquía. Entonces lo que hizo la Justicia, es basta de trámites”, agregó.

Y cerró, sorprendiendo a sus compañeros con la información: “Si no cumple con esto no solo tiene que donar 80 millones de pesos al Hospital Garraham, pero lo que dice la Justicia es ‘Yo ya le puse esta multa y no la cumpliste‘, pero hay una pena peor, muchísimo peor y es que si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, no va a poder usar las redes sociales por tres meses“.

ELBA MARCOVECCHIO Y LA NOTICIA BOMBA QUE FAVORECE A MAURO ICARDI: “EL JUEZ DICTÓ RESOLUCIÓN”

En medio del litigio legal que tienen enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por cuestiones referidas a las hijas que tienen en común, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, sorprendió al dar a conocer las nuevas novedades de la causa.

“Voy a contar lo que se puede contar. Hoy, el juez, que en este caso es el segundo juzgado al que fue porque todavía está tratándose la recusación del doctor Agopián, así que el nuevo juzgado dictó resolución validando el reintegro de las niñas. Y esto va a tener que efectivizarse”, comenzó diciendo la letrada en una nota que dio a El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por eltrece.

“La apelación fue una apelación en donde se había peleado si el efecto era suspensivo o no suspensivo, y por supuesto que no era suspensivo porque este tipo de medidas se tienen que ejecutar en forma directa. No son suspensivos”, agregó.

Y cerró, concreta: “Acá va a pasar lo mismo, el reintegro debe suceder. El juez, en una excelente resolución, dio todos los fundamentos tomándose de los fundamentos del defensor de menores y se rechazó la recusación del defensor de menores y eso ya también se resolvió”.