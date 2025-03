Angie Balbiani aseguró en Puro Show que la Justicia le prohibiría usar las redes sociales a Wanda Nara por no entregar a sus hijas a Mauro Icardi e hizo referencia también a una multa económica.

“Si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma a Icardi, no solo tiene que donar 80 millones de pesos al Hospital Garrahan, sino que tampoco va a poder usar sus redes sociales por tres meses”, contó la panelista.

Wanda Nara pelea por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella. (Foto: Instagram/@wanda_nara)

Sobre por qué no entregaba las niñas al futbolista del Galatasaray, la conductora expresó: “Son nenas, no son cosas, ellas también tienen voz, voto y decisión. Lamentablemente está decisión me perjudica a mí porque ellas no están siendo escuchadas”.

QUÉ DIJO ANA ROSENFELD DE LAS INFIDELIDADES ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

Ana Rosenfeld habló con Puro Show y aseguró que Wanda Nara no le fue infiel a Mauro Icardi: “Dicen que él en la audiencia de ayer llevó pruebas de otra infidelidad de Wanda. Eso es falso. De hecho a ese periodista, Fabrizio Corona lo condenaron por difamación por ese caso”.

“Se dijo que Wanda no solamente le había sido infiel a Mauro con Keita Baldé, sino que había otro jugador de fútbol”, explicó por su parte Pampito en el programa que conduce en las mañanas de eltrece.

Ana Rosenfeld habló de Wanda Nara y Mauro Icardi (Foto: captura de eltrece).

Entonces, la abogada y amiga de la conductora reiteró que dicha información no es verdadera y que hasta fue refutada por la justicia Italiana: “Vuelvo a recalcar, lo de este jugador de fútbol del Inter, Brozovic, es absolutamente falso”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.