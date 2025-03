En medio de la mediática y escandalosa separación que están atravesando Wanda Nara y Mauro Icardi, sumado a las causas que se llevan delante en la Justicia por cuestiones referidas a las hijas que tienen en común, Ángel de Brito sorprendió al compartir su inesperada teoría sobre la empresaria y el futbolista en vivo.

“Hay algo que no sé qué nos pasa con este caso que nos interesa tanto a todos. A mí es de lo único que me preguntan. ‘¿Qué pasa con Wanda?’, ¿qué pasa con la China?’, ‘¿qué pasa con Mauro?’”, comenzó diciendo De Brito en El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

“Para mí, en el fondo, le siguen pasando cosas con el otro. No me extrañaría que vuelvan”, agregó, picante. Y cerró, sin vueltas: “Pero los dos están enganchados… no sé si por el odio, por el amor o por qué. Pero es lo único que les importa, seguir jodie…”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@angeldebritooki)

EL TREMENDO FALLO ADVERSO QUE RECIBIÓ WANDA NARA EN UNA CAUSA CONTRA MAURO ICARDI

Luego de que se conociera que la Justicia dictaminó que las hijas de Wanda Nara deben ir con su papá, Mauro Icardi, a partir del 13 de marzo y por quince días de corrido, la empresaria intentó apelar el fallo, pero no tuvo éxito.

Así lo detalló Angie Balbiani en Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece: “En el día de la fecha las puede ir a buscar al colegio y quedarse con él por 15 días. Se cumple, sin más trámites, la restitución a Mauro Icardi en el día de hoy y por un lapso de quince días seguidos”, se puedo leer en el escrito que explicó la panelista.

“¿Se acuerdan de que Wanda quería que fuera dos días con uno, dos días con otro, y así? Que para un futbolista que está trabajando es imposible, y más si trabaja en Turquía. Entonces lo que hizo la Justicia, es basta de trámites”, agregó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y cerró, sorprendiendo a sus compañeros con la información: “Si no cumple con esto no solo tiene que donar 80 millones de pesos al Hospital Garraham, pero lo que dice la Justicia es ‘Yo ya le puse esta multa y no la cumpliste‘, pero hay una pena peor, muchísimo peor y es que si Wanda no entrega a sus hijas en tiempo y forma, además de pagar 80 millones de pesos, no va a poder usar las redes sociales por tres meses“.