En medio de la semana a pura adrenalina que se vive en Gran Hermano 2024, a poco de que se conozca quiénes son los dos participantes que abandonarán el reality de Telefe, Ulises Apóstol le puso ritmo a la casa.

El joven, que es oriundo de Córdoba, le enseñó a sus compañeros a bailar cuarteto y todos se divirtieron mientras sonaba Lo mejor del amor, el famoso tema que popularizó Rodrigo “El Potro”.

Cabe recordar que Saif Yousef, Juan Pablo de Vigili, Santiago “Bati” Larrivey, Gabriela Gianatassio, Lucía Patrone, Marcelo Carro, Lorenzo De Zuani, Delfina De Lelli y Luciana Martínez, son los participantes que dirimirán su permanencia el próximo domingo.

¿Quién será el próximo participante eliminado de Gran Hermano 2024?



PICANTE COMENTARIO DE GABRIELA SOBRE LUCHI EN GRAN HERMANO 2024

A poco de haber ingresado a Gran Hermano 2024, Gabriela Gianatassio dejó en claro la mala onda que existe con Lucía “Luchi” Patrone, en medio de una profunda conversación que mantuvo con Eugenia Ruiz.

La brasilera y su compañera coincidieron en que la novia del cantante Lauty Gram es una de las chicas con las que menos afinidad tienen dentro de la casa.

Y lejos de ocultarlo, Gabriela fue contundente al ahondar en lo que siente por Luchi: “Hace demasiado show y me cansa un poco”, lanzó.



Y cerró, sin filtro: “Cuando ella está cerca, me tengo que tapar un poco el ombligo porque me chupa toda la energía. Demasiada cámara, demasiadas emociones, a mí me cansa. No es natural. Eso es lo que me molesta, que es muy forzado”.