A poco de haber ingresado a Gran Hermano 2024, Gabriela Gianatassio dejó en claro la mala onda que existe con Lucía “Luchi” Patrone, en medio de una profunda conversación que mantuvo con Eugenia Ruiz.

La brasilera y su compañera coincidieron en que la novia del cantante Lauty Gram es una de las chicas con las que menos afinidad tienen dentro de la casa.

Y lejos de ocultarlo, Gabriela fue contundente al ahondar en lo que siente por Luchi: “Hace demasiado show y me cansa un poco”, lanzó.

Y cerró, sin filtro: “Cuando ella está cerca, me tengo que tapar un poco el ombligo porque me chupa toda la energía. Demasiada cámara, demasiadas emociones, a mí me cansa. No es natural. Eso es lo que me molesta, que es muy forzado”.

GRAN HERMANO 2024: QUIÉN ES EL NUEVO PARTICIPANTE QUE SALIÓ DE LA PLACA DE NOMINADOS

Luego de que Sandra Priore (quien se convirtió en la nueva líder semanal) eligiera a Luciana Martínez, Katia “La Tana” Fenocchio y Juan Pablo de Vigili para que jugaran para ganarse salir de la placa, Santiago del Moro anunció al gran ganador.

Después de varias rondas donde debieron acertar con sus respuestas en las categorías “Cultura general”, “Deportes”, “Entretenimientos” y “Telefe”, Katia y Juan Pablo empataron.

Fue entonces que el conductor optó por hacer una última pregunta por aproximación: “¿En qué año apareció por primera vez, en el programa de Susana Giménez, el personaje de “La Abuela”, interpretado por Antonio Gasalla?“, consultó.

Tras pensarlo unos minutos, la joven se inclinó por 2000, mientras que su compañero dijo 2002. Por último, Del Moro reveló que la respuesta correcta era 1998 y felicitó a Katia por zafar de la placa de nominados, la única junto a Sandra, en una placa con voto positivo.