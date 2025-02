A dos meses y medio de que comenzara Gran Hermano 2024, Ángel de Brito recurrió a las redes para hacer un anuncio que sorprenderá a los participantes y a los fanáticos que siguen el día a día del reality de Telefe.

“El mes próximo entra Bautista Mascia (@bautimascia_). Por dos días de viciada a la casa”, reveló el conductor de LAM en un posteo que subió a Instagram Stories, dejando en claro que el campeón de la última edición sorprenderá a los chicos que actualmente están jugando.

Bautista había dado que hablar por ausentarse el pasado 2 de diciembre en el debut del ciclo que conduce Santiago del Moro, pero no dudó en dar sus argumentos en Instagram: “Hoy vuelve GH y hace un año entraba a la casa. Le mando la mejor a todos los que entran y ojalá sea una gran edición. Muchos éxitos”, relató, por aquel entonces. Y cerró: “Me quedo con este lindo recuerdo, festejando con todos los chicos después de tantos meses (de aislamiento). Es de lo mejor que me llevo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@angeldebritooki)

Foto: Instagram (@bautimascia_)

RENATO LE DECLARÓ SU AMOR ROSINA EN PLENA GALA DE GRAN HERMANO 2024

Luego de que Rosina Beltrán revelara que comenzó una nueva relación con Renato Rossini, el actual participante de Gran Hermano 2024 sorprendió con una profunda declaración de amor a la joven en plena gala en vivo.

A poco de que Santiago del Moro anunciara que es uno de los salvados en la última gala de eliminación, el joven aprovechó la oportunidad para hablarle a la uruguaya, quien lo escuchaba atentamente desde la tribuna: “Estoy muy agradecido por todas las personas que formaron parte del regreso. Y sobre todo, me había preparado especialmente por si pasaba lo que tenía en mente. Para la persona que representa esta piedrita, me había puesto churro para verla”, lanzó Renato, mostrando su amuleto.

Fue entonces que, ante la consulta del conductor del reality de Telefe sobre quién era la dueña de ese objeto, el joven prefirió no dar detalles: “Es que yo no sé si ella está de acuerdo con que lo diga. No sé, no hemos conversado sobre el tema. Esta piedrita tiene dueña. Es una dueña muy linda”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

“Puedo decir pistas. Su nombre empieza con R y termina con A. Que sepa que la quiero mucho, que la extraño un montón y que espero volverla a ver pronto. ¡Bueno, no tan pronto!”, sumó, dejando en claro que no quiere quedar fuera de juego. Y cerró, con una sonrisa plasmada en el rostro: “¡Vamos a Uruguay!”.