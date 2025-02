A casi un año de su salida de la casa de Gran Hermano 2023, Rosina Beltrán confirmó por primera vez que está viviendo un romance con Renato Rossini, actual participante del reality de Telefe.

En su paso por Rumis, la uruguaya dejó en claro que el joven de Perú no es su novio y reveló qué sentiría si lo ve a los besos con alguno de los participantes de GH.

Imagen del stream Rumis, del canal Somos la Casa.

QUÉ SENTIRÍA ROSINA BELTRÁN SI LO VE A RENATO A LOS BESOS EN GRAN HERMANO

Luli Fernández: -¿Renato te prometió algo antes de entrar a la casa? ¿Te sorprendería si está con alguien?

Rosina Beltrán: -¡Ay, chicos! Lo hablamos, pero bueno, esas charlas prefiero mantenerlas en privado. Lo que sí quiero aclarar es que no somos novios con Rena, porque ayer se habló mucho. No somos novios, tenemos una conexión muy especial, como lo dije en todos los programas que fui, y un vínculo muy lindo.

Luli: Pero si lo ves en una situación con alguna de las chicas, ¿te sorprendería? ¿No me copa tanto? ¿O te da igual verlo chapar con una de las integrantes de la casa?

Lizardo Ponce: -Con La Tana.

Rosina: Y bueno, yo sé que él es un chico muy lindo. El otro día, La Tana dijo que le parecía muy lindo. Capaz que me daría un poco de cosita, pero bueno, es un juego también.

La Tía Sebi: ¿Te enojarías?

Rosina: No, no, no me enojo.

