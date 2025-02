Marina Calabró generó revuelo en el panel de El Debate de Gran Hermano y en las redes sociales con su picante opinión sobre el vínculo súper cercano de Luz Tito con Santiago “Tato” Algorta.

La periodista calificó de “histérica” y “calentadora” a la jujeña por seducir y hablar de su vida sexual con el uruguayo, joven que se siente fuertemente atraído por ella, pero imposibilitado de avanzar porque ella le dejó en claro que tiene novio.

Su punto de vista fue refutado por Laura Ubfal en vivo y La Tora también discrepó desde el stream de Telefe.

“¡Ay, qué es lo que se está escuchando! Mirá si no va a poder hablar de su vida sexual. ¡Qué pelotudez! Además, no nos olvidemos que él tiene 29 años y ella 21. Es bastante grandecito”, dijo la ex GH 2023, sin coincidir con Calabró.

Foto: captura de El Debate de Gran Hermano, Telefe.

MARINA CALABRÓ FUE LETAL CON LUZ DE GRAN HERMANO POR SU VÍNCULO CON TATO

Eliana Guercio: -A ella le sirve estar pegada a él.

Gastón Trezeguet: -No, en el afuera queda muy mal Luz.

Santiago del Moro: -Lo que ellos no saben es que, en la placa negativa, Luz estuvo tan cerca de irse por esto.

Marina Calabró: -Ella no propone ningún juego que no sea este. No sé si ella hace la lectura de histeriquearlo al punto de hablarle de los tríos sexuales que hizo. Algo más calentador de ratones no se me ocurre.

Guercio: -Horrible.

Trezeguet: -En mi barrio tiene un nombre lo que hace Luz...

Calabró: -Pero no lo vamos a decir.

Laura Ubfal: -Son machistas. Ustedes no aceptan a una mujer libre. Tienen una mirada de protección al varón. “Ay, pobre…”. ¡Déjense de jorobar!

Foto: captura de El Debate de Gran Hermano, Telefe.

Del Moro: -En este caso no pasa por ahí.

Ubfal: -Sí, porque la mirada que ustedes tienen es “pobre, Santiago, ella lo calienta”.

Del Moro: -Me parece que la que propone un juego machista, en este caso, es ella.

Calabró: -Sí, es ella. Es usar el cuerpo, la seducción, el atractivo físico para con él.

Ubfal: -Y él también.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.