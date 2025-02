Chiara Mancuso sorprendió a sus compañeros de Gran Hermano al revelarles que pocos días antes de ingresar al reality estuvo con un participante de la edición anterior.

En una charla con Renato Rossini, Lucía Petrone, Luz Tito y Luca Figurelli, la joven contó que se chapó a Alan Simone, ex GH 2023 y exnovio de Sabrina Cortez.

Foto: captura de Gran Hermano, Telefe.

CON QUÉ EX GRAN HERMANO ESTUVO CHIARA ANTES DE ENTRAR AL REALITY

Renato: -Chiara se despertó y comió cualquier cosa.

Chiara: -Me he comido cada cosa.

Luca: -Esos comentarios de Chiara no pueden faltar.

Chiara: -Me he comido a cada boludo.

Renato: -Sí, también... Bueno, que yo sepa no sé. Me tienes que contar lo que me contaste en el sillón. Lo de “A”.

Chiara: -No hay mucho para contar de Alan Simone. Fui a un boliche antes de venir acá, tipo una semana antes...

Luca: -No, no lo contemos...

Chiara: -¿Por?

Luchi: -Si ya lo contó.

Luca: -Ah, ¿ya lo contó?

Chiara: -Me lo chapé nada más. Después hablamos para vernos, pero no tuvimos tiempo. Estaba soltero. No tiene nada de malo. Es un GH de otra edición. Y cuando yo vine acá, él estaba en la tribuna y me gritó “éxitos”.

Foto: Instagram.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.