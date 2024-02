Soledad Bayona repareció tras la separación de Mario Guerci y presentó a su nuevo novio a través de su cuenta oficial de Instagram, posteo en el que compartió imágenes y videos juntos.

“Cuando la personita con la que te reis, es la misma con la que te gusta hacer el amor, jugar, charlar, entrenar, dormir, enroscarte”, escribió la bailarina sobre su pareja.

Soledad Bayona y su novio (Foto: Captura Instagram).

En la publicación también lo destacó por su forma de ser: “Buscas ese abrazo cuando algo hermoso te pasa y tambien cuando necesitas confianza, paz y curarte… ¡Es ahí!”.

Soledad Bayona en Instagram.

En abril del 2023 terminaba su relación con Guerci, romance que comenzó en el programa de Marcelo Tinelli, y ahora se muestra feliz con su nuevo amor.

QUÉ DIJO SOLEDAD BAYONA TRAS SEPARARSE DE MARIO GUERCI

Soledad Bayona dio una nota a Intrusos tras ponerle punto final a su noviazgo con Mario Guerci quien, en la actualidad, enfrenta fuertes rumores de romance con Camila Cavallo.

“Así como en su momento no hablamos de nuestra vida privada, mucho menos voy a hablar de la vida de otros que ya ni siquiera me toca”, fue lo primero que atinó a decir la bailarina sobre la vida sentimental de su ex.

“Nosotros terminamos nuestra relación hace un tiempo. Seguimos hablando y nos seguimos viendo. No hubo terceros en discordia. Así como empezó una historia entre nosotros, por decisión de ambos, decidimos separarnos porque, a veces, los caminos dejan de cruzarse. Pero tenemos la mejor y está súper bien”, agregó.