Si bien se viene rumoreando sobre su relación desde hace mucho, finalmente Soledad Bayona terminó de confirmar que mantuvo una historia de amor con Mario Guerci, a poco de haberle puesto punto final al noviazgo.

Y si bien la bailarina no escatimó en halagos para el modelo, Karina Iavícoli dio que hablar con su fuerte información en Intrusos: “Está triste, Sol porque habría encontrado en el teléfono de Mario los chats que lo vinculan con Camila Cavallo”, comenzó diciendo la panelista, en medio de rumores de romance entre Guerci y la ex de Mariano Martínez.

“Camila y Mario son amigos hace mucho tiempo”, agregó la periodista, en referencia a los años de amistad que mantienen y que en –según ella- el amor que habría surgido entre ellos es de larga data.

“Pero una cosa es que alguien te niegue a muerte algo y otra cosa es que le agarres el celular a tu pareja para ver algo y le encuentres mensajes con otra. Sole está triste”, cerró Iavícoli, tajante con su postura.

QUÉ DIJO SOLEDAD BAYONA TRAS SEPARARSE DE MARIO GUERCI

Soledad Bayona dio una nota a Intrusos tras ponerle punto final a su noviazgo con Mario Guerci quien, en la actualidad, enfrenta fuertes rumores de romance con Camila Cavallo.

“Así como en su momento no hablamos de nuestra vida privada, mucho menos voy a hablar de la vida de otros que ya ni siquiera me toca”, fue lo primero que atinó a decir la bailarina sobre la vida sentimental de su ex.

“Nosotros terminamos nuestra relación hace un tiempo. Seguimos hablando y nos seguimos viendo. No hubo terceros en discordia. Así como empezó una historia entre nosotros, por decisión de ambos, decidimos separarnos porque, a veces, los caminos dejan de cruzarse. Pero tenemos la mejor y está súper bien”, agregó.

Y cerró, sin vueltas, en el ciclo que conduce Flor de la Ve por América: “No me voy a meter en su vida privada y no me interesa. Yo si bien me vengo hablando, no es que hablo todos los días con él”.