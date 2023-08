Soledad Bayona visitó Intrusos a poco de su debut en el Bailando 2023 con Brian Sarmiento y, al hacer referencia a su romance con Mario Guerci (a quien conoció en el certamen), hizo una advertencia.

Soledad Bayona aprovechó el vivo de Intrusos para advertirle a Brian Sarmiento que no repetirá la historia que vivió con Mario Guerci, quien actualmente está de novio con Camila Cavallo, ex de Mariano Martínez.

Soledad Bayona y Brian Sarmiento en Intrusos.

“Podrías salir con un futbolista”, le dijo Guido Záffora y fue allí cuando la bailarina expresó: “No, chicos, no empecemos, sos mi amigo y vas a ser mi amigo (le dijo a Brian)”. “Siempre, no jodan”, cerró él.

QUIÉN ES BRIAN SARMIENTO, UNA DE LAS FIGURAS DEL BAILANDO 2023

Brian Oscar Sarmiento tiene 33 años y es un exfutbolista argentino. Actualmente juega en el Fútbol Senior del Club Atlético Independiente.

Jugó de forma profesional en clubes como Racing, Newell’s, Banfield, Arsenal, All Boys y Quilmes en Argentina, en Racing de Santander, Girona y Salamanca, en Europa, en Ponte Preta de Brasil y Real Garcilaso de Perú, entre otros.

“Tengo repartidos mis sentimientos. Mi mamá, Ramona, vive en Paraguay y hace cinco años que no la veo. Y mis hijas Mia, Aixa y Frida están lejos, las más grandes viven en España y la chiquita en Alemania”, contó hace poco a TN.