Soledad Bayona reveló en diálogo con Intrusos que sigue hablando con Mario Guerci a pesar de haber terminado su relación y, tras ser consultada, habló del nuevo vínculo del modelo con Camila Cavallo.

“Nosotros terminamos nuestra relación hace un tiempo, súper bien, yo me sigo hablando con él, me sigo viendo. Está todo súper bien, real”, dijo la bailarina y fue entonces cuando el notero le preguntó: “¿Le preguntaste por Camila?”.

Soledad Bayona y Mario Guerci. Foto: eltrece

“No, me sigo hablando y viendo, tenemos una hermosa relación de dos personas que se separaron. No me voy a meter en su vida privada, no me interesa. Si él no me lo quiere venir a compartir, no tengo por qué ir a preguntarle”, respondió.

SOLEDAD BAYONA CONTÓ LA VERDAD SOBRE CUÁNDO EMPEZÓ SU ROMANCE CON MARIO GUERCI

Soledad Bayona contó al programa de América la verdad sobre cuándo empezó su romance con Mario Guerci: “Fue cuando terminamos el trabajo en el Bailando”.

“No lo contamos públicamente por que fue una decisión en conjunto”, explicó y sobre los rumores de infidelidad a su anterior pareja, expresó: “Me afectó todo lo que se dijo cuando todavía no era real, yo encima me estaba separando”.