En medio de los nervios y la emoción de los participantes del Bailando 2023 por su debut en la pista de baile más famosa del país, se supo que el estreno del programa de Marcelo Tinelli en América volvió a posponerse.

Según Caras, el gran despliegue escenográfico del ciclo hizo que su debut en la TV volviera a aplazarse. En un principio, se supo que iba a estrenarse el 28 de agosto. Sin embargo, el medio reveló que el programa podrá verse recién el lunes 4 de septiembre.

Es importante remarcar que el show de Tinelli podrá verse por la pantalla de América en vivo y también en Flow. El horario será de lunes a viernes a las 22 horas.

SABRINA ROJAS TUVO UN CRUCO CON FERNANDA SOSA, LA INFLUENCER URUGUAYA QUE QUIERE GANAR BAILANDO 2023

Fernando también contó que irá con sus guardaespaldas al programa de Marcelo Tinelli y que tiene listo un lujosísimo vestuario preparado para la pista… ¡y todo derivó en un cortocircuito con la ex de Luciano Castro!

Sabrina:- Hay mucha sensibilidad y si te vas a tomar en serio todo lo que dicen, lo vas a pasar mal.

Fernanda:- No lo estoy pasando mal, me estoy divirtiendo. Me encanta que se enojen porque traigo un vestido caro. Lo disfruto. Llego a mi casa y me rio.

S:- Estás provocando. Yo he pasado por varios Bailando y mientras iba más sensible, peor lo pasaba.

F:- No. Disfruto cuando tienen complejo de inferioridad.

S:- Está picante. Yo no sé si ese fue un palito para mí, pero no tengo complejo de inferioridad.