Una modelo e influencer uruguaya llamada Fernanda Sosa llegó al Bailando 2023 y antes del debut tiene un frente abierto con Yanina Latorre y las panelistas de LAM. ¿El motivo? La acusaron de pagar para ser famosa y de ostentar que un costosísimo vestido en la foto del certamen. Ahora se enfrentó con Sabrina Rojas.

Fernanda: “Me encanta que se enojen porque traigo un vestido caro. Lo disfruto. Llego a mi casa y me rio”.

“Le dijeron que compraba seguidores, que era toda falsa su carrera y la criticaron porque dijo que su vestido valía 6 mil dólares”, reprodujo Laura Ubfal las acusaciones que le hicieron las “angelitas”.

Sabrina, que debutó como panelista del programa que conduce Denise Dumas, intervino. “Es una ‘pelea de millos’. Yanina conoce las marcas que ella usa y tal vez yo no tengo idea de si tiene un anillo caro o no”, señaló, antes de tener un chispazo.

Foto: Captura de TV

SABRINA ROJAS TUVO UN CRUCO CON FERNANDA SOSA, LA INFLUENCER URUGUAYA QUE QUIERE GANAR BAILANDO 2023

Fernando también contó que irá con sus guardaespaldas al programa de Marcelo Tinelli y que tiene listo un lujosísimo vestuario preparado para la pista… ¡y todo derivó en un cortocircuito con la ex de Luciano Castro!

“Yo no sé si ese fue un palito para mí, pero no tengo complejo de inferioridad”.

Sabrina:- Hay mucha sensibilidad y si te vas a tomar en serio todo lo que dicen, lo vas a pasar mal.

Fernanda:- No lo estoy pasando mal, me estoy divirtiendo. Me encanta que se enojen porque traigo un vestido caro. Lo disfruto. Llego a mi casa y me rio.

S:- Estás provocando. Yo he pasado por varios Bailando y mientras iba más sensible, peor lo pasaba.

F:- No. Disfruto cuando tienen complejo de inferioridad.

S:- Está picante. Yo no sé si ese fue un palito para mí, pero no tengo complejo de inferioridad.

¡La que se viene!