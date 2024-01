Luego de que los participantes de Bailando 2023 vivieran una nueva gala a puro nervios y adrenalina, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Ángel de Brito (uno de las jurados junto a Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain y Aníbal Pachano, que está en reemplazo de Marcelo Polino) y se conocieron qué figuras quedaron con menor puntaje: Coti Romero, Tuli Acosta, Luciano “el Tirri”, Martín Salwe, Alexis “el Conejo” Quiroga, Maxi de la Cruz, Coki Ramírez, Juli Castro y Charlotte Caniggia, quien abandonó la pista después de un feroz cruce con una de las conductoras del streaming del Bailando.

Con este resultado, De Brito fue el encargado de darles una nueva oportunidad a dos parejas y les dio su voto de confianza a Coti y El Conejo. A su turno, Pampita se inclinó por Tuli y Maxi de la Cruz; mientras que Moria quiso que El Tirri siguiera en competencia, así como Pachano optó por Salwe.

Foto: Captura (América)

Antes de conocer la decisión del público, Tinelli leyó el mensaje que la hija de Mariana Nannis le envió a Fede Hoppe: “Muchísimas gracias por todo. Te pido disculpas por lo de hoy, me pasé. Me puse muy mal y no quería que me vean llorando y mal. Pido disculpas a Marcelo y al Chato Prada también. Este año la pasé increíble. Estoy súper agradecida con ustedes. Gracias por esta oportunidad”, reprodujo el conductor, dejando en claro que su cariño por la joven sigue intacto y que está perdonada.

Más tarde, el presentador reveló que Charlotte se había llevado el mayor porcentaje del público (43,3%) pero, al no presentarse, quedó automáticamente eliminada: “Lamento que no hayas podido venir porque hoy tenías la posibilidad de seguir en el certamen”, dijo Marcelo a cámara. Y develó el misterio: “Con el 30,4% de los votos, le gana por muy poquito a la otra pareja que tiene 26,3%. ¡Señoras y señores, siguen en este Bailando 2023 por elección de la gente, Coki Ramírez!”.

De esta manera, la hija de Momi Giardina se despidió del certamen: “Gracias, estoy feliz. Haber llegado hasta acá es un montón. Gracias a la gente que me apoya, me voy con el corazón lleno de amor. Gracias a vos, al jurado y a todos los que hicieron posible esto”, cerro Juli, muy emocionada.

LA TRISTEZA DE MILETT FIGUEROA TRAS QUEDAR AFUERA DE BAILANDO 2023

En medio de la tristeza que le generó quedar afuera de Bailando 2023 por una lesión cervical, Milett Figueroa recurrió a las redes compara compartir sus sensaciones en esta nueva etapa de su vida lejos del certamen.

“Gracias a la gente que nos estuvo apoyando durante toda la competencia. Jamás imaginé que una lesión en la cervical me podía dejar fuera. Pero así es esto, las ganas y la pasión no se van”, comenzó diciendo la novia de Marcelo Tinelli en Instagram.

Foto: Captura de Instagram (@milett) Por: Fabiana Lopez

“Gracias @gabriel._.renteria, eres un gran compañero y un bailarín de primera, una estrella y seguirás brillando en cualquier escenario; @magudelrio y @facuarrigoni, gracias por todo, son increíbles. Gracias infinitas @marcelotinelli @elchatoprada y @hoppefede @lafliaok @eugelopezfrugoni @mlolorossi por esta increíble oportunidad, por el cuidado y el amor”, agregó.

Y siguió: “Gracias a toda la producción, me encantó conocerlos. No me imaginé que tomar un vuelo para Argentina me haría conocer gente tan increíble. Me encantó conocer a los jurados y a cada uno de mis compañeros. ¡Sé todo el esfuerzo que exige esta competencia y no es fácil, así que denlo todo! Gracias @vilarinomery y a todo el equipo de vestuario y maquillaje, @rodrigomesina @verofioravanti @tefi.giraldo @soficosta.makeup, ¡son todas unas genias!”.

“Me encantó conocerlos, aprendí y disfruté demasiado. ¡Me hubiera encantado seguir dándolo todo para ver hasta dónde podíamos llegar! Nunca se deja de disfrutar la pista y espero poder volver. Gracias @doctor_furman, seguiré con mi recuperación para poder volver a bailar”, cerró, a corazón abierto.