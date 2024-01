Luego del susto que despertó Milett Figueroa tras descompensarse en el Bailando y de conocerse que no seguirá participando en Bailando 2023, la pareja de Marcelo Tinelli recurrió a las redes para mostrar sus estudios médicos y dar detalles de su evolución.

“Gracias @doctor_furman por estar pendiente de mi recuperación con la mejor terapia”, comenzó diciendo Milett junto a una foto que subió a Instagram Stories donde se ve los estudios que se hizo después de lesionarse.

“Mejor cada día”, agregó, con un emoji de un brazo flexionado y dejando en claro que sigue en pleno tratamiento para terminar de recuperarse y dejar atrás el dolor que la imposibilitó de seguir avanzando en el certamen de baile.

Horas antes, Guido Záffora había anunciado que Milett ya no sería parte del programa de América: “Se quedó afuera del Bailando. Ella tiene una lesión cervical compleja y necesita varios días de recuperación”, contó el panelista de Intrusos. Y cerró: “Hoy tenía que bailar en el programa que sale esta noche y no pudo por esta lesión”.

ASÍ FUE EL MOMENTO QUE SE DESCOMPENSÓ MILETT FIGUEROA EN EL BAILANDO

Si bien ya se había difundido la noticia sobre el malestar que sufrió Milett Figueroa en el Bailando, quien se descompensó en plena grabación del programa, finalmente se pudo ver cómo fue el momento en el que la participante debió retirarse del estudio para ser asistida por los médicos.

Alertado por la decisión de su pareja de salir del escenario, Marcelo Tinelli se mostró preocupado por esto, por lo que luego optará por acercarse a ver Milett y darle un cálido beso para darle fuerzas a la espera de su pronta recuperación.

Al ver esto, Carolina “Pampita” Ardohain fue al hueso con su consulta: “Embarazo no, ¿verdad? Puede ser, es uno de los síntomas que se le baje la presión. Hay sospechas”, lanzó. Y el conductor cerró: “Que yo sepa, no. No me contó nada, pero cada vez que le pasa algo a Milett, esta embarazada. Es increíble”.