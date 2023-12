Una noche para el olvido tuvo Milett Figueroa en Bailando 2023 cuando se descompensó y tuvo que ser asistida por los médicos, lo que le impidió poder actuar esa noche. Marcelo Tinelli incluso contó los temas de salud que venía acarreando su pareja, pero Pampito deslizó una polémica versión.

“Dicen que no se había aprendido la coreografía y por eso se hizo la artista”.

“Tengo una información de Milett… ¡Hoy me echan!”, lanzó, risueño en Intrusos en alusión al importante cargo del conductor en América y el rumor bomba que estaba por dar sobre la modelo peruana.

El periodista cuestionó el malestar de la actriz y citó al resto de los participantes como los principales en señalar las dudas sobre su inconveniente de salud en el certamen de baile.

Foto: Captura de TV

PAMPITO LANZÓ UNA POLÉMICA VERSIÓN SOBRE LA DESCOMPENSACIÓN DE MILETT FIGUEROA EN BAILANDO 2023

“Vieron que Milett ayer no bailó porque estaba descompuesta. Chicos, no es que yo no le creo”, empezó diciendo el panelista del ciclo de Flor de la Ve.

“Los compañeros, que son bravísimos, dicen como comentario de pasillo que no había preparado la coreo”, aseveró, picantísimo.

“No se la había aprendido y por eso se hizo la artista”, contó, sobre el rumor. ¡Tremendo!