Si bien ya se había difundido la noticia sobre el malestar que sufrió Milett Figueroa en el Bailando, quien se descompensó en plena grabación del programa, finalmente se pudo ver cómo fue el momento en el que la participante debió retirarse del estudio para ser asistida por los médicos.

Alertado por la decisión de su pareja de salir del escenario, Marcelo Tinelli se mostró preocupado por esto, por lo que luego optará por acercarse a ver Milett y darle un cálido beso para darle fuerzas a la espera de su pronta recuperación.

Al ver esto, Carolina “Pampita” Ardohain fue al hueso con su consulta: “Embarazo no, ¿verdad? Puede ser, es uno de los síntomas que se le baje la presión. Hay sospechas”, lanzó. Y el conductor cerró: “Que yo sepa, no. No me contó nada, pero cada vez que le pasa algo a Milett, esta embarazada. Es increíble”.

LA PALABRA DE MILETT FIGUEROA TRAS DESCOMPENSARSE EN EL BAILANDO

Luego de que se conociera que Milett Figueroa se descompensó en plena grabación del Bailando, por lo que su pareja y conductor del programa, Marcelo Tinelli, tuvo que acompañarla en el camarín; la participante habló de su estado de salud.

“Sentí que me caía en el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, se sinceró Milett en una nota que dio a LAM.

“Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez, a pensar bien y mejor lo que tomo antes de salir al programa”, agregó.

Por último, indagada por la posibilidad de regresar al certamen, la joven cerró: “Me encantaría, pero no dejo de temblar. Si mejoro un poquito, voy a salir ahora. La verdad es que yo quería estar en el programa. Gracias por la preocupación”.