Luego de que se conociera que Milett Figueroa se descompensó en plena grabación del Bailando, por lo que su pareja y conductor del programa, Marcelo Tinelli, tuvo que acompañarla en el camarín; la participante habló de su estado de salud.

“Sentí que me caía en el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, se sinceró Milett en una nota que dio a LAM.

“Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal”.

“Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez, a pensar bien y mejor lo que tomo antes de salir al programa”, agregó.

Por último, indagada por la posibilidad de regresar al certamen, la joven cerró: “Me encantaría, pero no dejo de temblar. Si mejoro un poquito, voy a salir ahora. La verdad es que yo quería estar en el programa. Gracias por la preocupación”.

MILETT FIGUEROA SE DESCOMPENSÓ Y MARCELO TINELLI TUVO QUE ASISTIRLA EN EL BAILANDO

Luego de las repercusiones que despertó la noche a pura tensión que se vivió en Bailando 2023 con la tremenda pelea de Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain en vivo, otro episodio encendió las alarmas con las últimas novedades sobre la salud de Milett Figueroa.

Así lo contó el propio Ángel de Brito en las redes: “Se descompuso Milett en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista #LAM @elejercitodelam”, escribió el jurado del certamen de baile en su cuenta personal de Twitter.

“Se descompuso Mileti en las grabaciones. Tuvo que abandonar la pista #LAM @elejercitodelam”.

Además, De Brito adjuntó una imagen donde se ve a Marcelo Tinelli acompañando a su pareja en el camarín mientras se recompone del mal momento que pasó en el programa que se transmite por América.