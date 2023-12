Desde que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa superaron un breve distanciamiento, se muestran más afianzados y enamorados que nunca, tanto al aire en Bailando 2023 como en su intimidad, que a veces comparten con sus seguidores a través de sus stories de Instagram.

Luego de que ella afirmara tanto en LAM como en Intrusos que está muy enamorada del conductor, ambos dejaron en evidencia que el noviazgo avanza a paso firme. En la sobremesa, tras almorzar con sus amigos, se mostraron a puro mimo y juego, abrazados y acariciándose.

“Hay amor, señores”, expresó una de las amigas de la pareja que, tras el asado compartido, filmó a Milett recostada sobre el hombro de Marcelo, mientras él le acariciaba la mano y le hablaba al oído. Enamorado, Tineli hizo eco del clip y sumó un montón de emojis de corazones prendidos fuegos, en señal de que el romance avanza con firmeza. ¡A full!

QUÉ DIJO GUILLERMINA VALDÉS DE MARCELO TINELLI Y MILETT FIGUEROA

Guillermina Valdés contó si le afecta o no ver a Marcelo Tinelli en pareja nuevamente con Milett Figueroa. “¿Cómo se maneja eso?”, indagó el movilero.

“Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mi exparejas, me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo”, explicó.