En una entrevista con Socios del Espectáculo, Guillermina Valdés reaccionó indignada a los rumores de que Milett Figueroa se quiere parecer a ella y contó si ya se conocieron personalmente o no.

“Viste que decen que Milett se quiere parecer a vos, ¿te joden esos comentarios?”, le preguntaron y la empresaria dijo: “No me jode pero no está bueno, ella tiene su personalidad, es re linda, es una bomba, me parece que no está bueno”.

“Dicen que se cortó el pelo igual que vos”, insistieron desde la emisión de eltrece y la modelo contestó contundente: “No, no, no creo. Le mando un beso”. “¿La conocés?”, repreguntó y Guille despejó dudas: “No la conozco personalmente”.

GUILLERMINA VALDÉS CONTÓ SU LE AFECTA VER A MARCELO TINELLI EN PAREJA CON MILETT FIGUEROA

Guillermina Valdés contó al programa matutino de eltrece si le afecta o no ver a Marcelo Tinelli en pareja nuevamente con Milett Figueroa. “¿Cómo se maneja eso?”, indagó el movilero.

“Eso no es difícil, porque cuando uno en un punto suelta un vínculo, se termina con todo el amor que uno tiene. Siempre me pone feliz ver a mi exparejas, me llena de alegría y ellos lo saben porque siempre se los digo”, explicó.