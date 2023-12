Luego del mal momento que vivió Milett Figueroa tras descompensarse en Bailando 2023, Marcelo Tinelli habló de la participación de su pareja en el certamen y Gabriel Rentería (partenaire de la joven) reveló si continuarán siendo parte del programa de América.

“Quiero decirles que, lamentablemente, no se pudo recuperar Milett; así que no va a estar presente en el día de hoy. Tiene un problema de cervicales bastante importante, así que no puede venir tampoco hoy”, comenzó diciendo Tinelli en la pista.

“No puede estar parada, ni acostada; tiene que estar sentada. Lamentablemente, el voto hoy lo va a dar su compañero, Gaby Rentería, porque ella no puede estar en el día de hoy. Esperemos que llegue para el próximo ritmo que arranca hoy. Bueno, vamos a ver”, agregó.

Por su parte, Gabriel intervino con más información: “Venimos ensayando una coreografía fuerte al lado de los ritmos que veníamos ensayando que eran más tranquilos”. Y cerró: “Ella empezó a sentir dolores cervicales, ayer se tomó una pastilla y se ve que le hizo efecto. Ella va a llegar al próximo ritmo, llegamos re bien”.

LA PALABRA DE MILETT FIGUEROA TRAS DESCOMPENSARSE EN EL BAILANDO

Luego de que se conociera que Milett Figueroa se descompensó en plena grabación del Bailando, por lo que su pareja y conductor del programa, Marcelo Tinelli, tuvo que acompañarla en el camarín; la participante habló de su estado de salud.

“Sentí que me caía en el estudio, que me desmayaba. Le dije a Gabriel (su partenaire) ‘me siento muy mareada’. Entré y no sé si fueron las luces, pero sentía que se me iba a apagar la tele y le dije a mi bailarín ‘necesito agua’. Todavía estoy con los temblores”, se sinceró Milett en una nota que dio a LAM.

“Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal”.

“Mezclé dos pastillas por el dolor que tengo y no sabía que si juntaba eso me podía dar taquicardia, más los tres cafés que me tomé, me pasé mal. La próxima vez, a pensar bien y mejor lo que tomo antes de salir al programa”, agregó.

Por último, indagada por la posibilidad de regresar al certamen, la joven cerró: “Me encantaría, pero no dejo de temblar. Si mejoro un poquito, voy a salir ahora. La verdad es que yo quería estar en el programa. Gracias por la preocupación”.