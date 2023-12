De regreso a la Argentina, tras una breve estadía en Perú, Milett Figueroa regresó a la pista de Bailando 2023 y tuvo que retirarse en plena grabación del programa porque se descompensó.

Sorprendido con lo ocurrido, Marcelo Tinelli puso en pausa su labor para saber cómo se encontraba su pareja y Pampita lo descolocó con una pregunta sin filtros.

PAMPITA SORPRENDIÓ A MARCELO TINELLI CON UNA PREGUNTA SÚPER ÍNTIMA SOBRE MILETT

Marcelo Tinelli: -Se acaba de descomponer Milett.

Gabriel Rentería, bailarín de Milett: -Se siente mal. Se tomó unas pastillas y le bajó la presión.

Marcelo: -Está mal Milett. Le bajó la presión. Me dijo que le dolía la cabeza, después de un ensayo fuerte. Le dolía las cervicales y tenía un dolor bastante fuerte en el cuello. Se tomó unos calmantes.

Pampita: -¿Embarazo? Embarazo, no, ¿verdad?

Marcelo: -Que yo sepa, no. No me contó nada.

Pampita: -Puede ser, es uno de los síntomas que le baje la presión.

Marcelo: -Cada vez que le pasa algo a Milett está embarazada. ¡Es increíble!

Pampita: -Bueno, hay sospechas.

Marcelo Tinelli: -¡Qué loco el tipo!