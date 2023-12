Luego del susto que despertó Milett Figueroa tras descompensarse en el Bailando, Ángel de Brito reveló que la participante podría estar cerca de quedar eliminada del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

“Milett Figueroa está cerca de quedar fuera del Bailando. Se estuvo haciendo una resonancia magnética, hoy volvió a lo del Dr. Furman a volverse a estudiar y lo que parecía un simple problema de vértebras, es un desplazamiento de vértebras y le hicieron un nuevo estudio para ver si había algo más”, contó el conductor de LAM en vivo.

“Ella sigue muy dolorida, los calmantes no le están haciendo mucho efecto y hoy murió su tío en Perú, ella había hablado de él acá y había dicho que era un poco como su papá, que la había criado y que lo quería mucho”, agregó.

Además, dio más detalles del mal momento que atraviesa la joven: “Él estaba enfermo y Milett no pudo viajar a Perú porque está muy dolorida y tampoco viajó con Marcelo a Punta del Este porque se tiene que quedar acá y seguir su tratamiento. Esto es triste para ella porque se le mezclan todas las cosas: lo familiar y el trabajo”.

“Está a un paso de quedar fuera del Bailando porque ya no hay reemplazos. En un movimiento de un truco de un ensayo, se lesionó. Por ahora, está en duda si sigue Milett o no. El martes o el miércoles a más tardar se define si sigue”, cerró De Brito.

MARCELO TINELLI REVELÓ QUÉ PASARÁ CON MILETT FIGUEROA EN EL BAILANDO TRAS DESCOMPENSARSE

Luego del mal momento que vivió Milett Figueroa tras descompensarse en Bailando 2023, Marcelo Tinelli habló de la participación de su pareja en el certamen y Gabriel Rentería (partenaire de la joven) reveló si continuarán siendo parte del programa de América.

“Quiero decirles que, lamentablemente, no se pudo recuperar Milett; así que no va a estar presente en el día de hoy. Tiene un problema de cervicales bastante importante, así que no puede venir tampoco hoy”, comenzó diciendo Tinelli en la pista.

“No puede estar parada, ni acostada; tiene que estar sentada. Lamentablemente, el voto hoy lo va a dar su compañero, Gaby Rentería, porque ella no puede estar en el día de hoy. Esperemos que llegue para el próximo ritmo que arranca hoy. Bueno, vamos a ver”, agregó.

Por su parte, Gabriel intervino con más información: “Venimos ensayando una coreografía fuerte al lado de los ritmos que veníamos ensayando que eran más tranquilos”. Y cerró: “Ella empezó a sentir dolores cervicales, ayer se tomó una pastilla y se ve que le hizo efecto. Ella va a llegar al próximo ritmo, llegamos re bien”.