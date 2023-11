Lejos de que la separación de Coti Romero y Alexis “el Conejo” Quiroga quedara en el pasado, la expareja se sigue cruzando en la pista de Bailando 2023. Y sin ocultar su incomodidad, la joven fue contundente con su reacción al ver a su ex en la pista.

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli presentó a Karen, la hermana del Conejo, quien se lució con su increíble voz: “Perdón, Coti, va a cantar su cuñada tampoco es para que mire para abajo. ¿Usted la conocía?”, indagó el conductor.

Coti Romero: “Por respeto a él (por su ex, Conejo Quiroga) prefiero no hablar. Creo que este es su momento y yo tengo mi momento cuando estoy en la pista. Eso más que nada”.

Fue entonces que Coti respondió, sin filtro: “No es mi cuñada. Marce, creo que este es el momento de él y cada uno tiene que tener su momento”, lanzó.

Y cerró, tajante: “Por respeto a él, prefiero no hablar. Obvio que a ella la conocí, es muy talentosa. Pero soy respetuosa del momento de él. Creo que este es su momento y yo tengo mi momento cuando estoy en la pista. Eso más que nada”.

ROMINA UHRIG PUSO EN DUDA EL BESO DE COTI ROMERO Y MARCOS GINOCCHIO

Luego de las repercusiones que había despertado las declaraciones de Coti Romero, quien dio detalles del beso que se dio con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito indagó a Romina Uhrig por este tema y la participante de Bailando 2023 fue contundente con su opinión.

“No sé qué pasó entre ellos, pero me cuesta ver esa imagen. Sabiendo cómo es el El Primo (como lo llaman a Marcos) me cuesta. Los dos saben lo que pasó, la realidad”, comenzó diciendo Romina en la pista, ante la atenta mirada de Coti que estaba presente desde el streaming del Bailando.

“Pero conociendo a Marcos, que es una persona súper tranquila, no lo veo en esa situación, chapando por ahí”, agregó, dejando en claro que pone en dudas las palabras de Coti, quien había dado detalles de su encuentro con Marcos.

“Después no sé si pasó o no pasó, es tema de ellos. Pero me cuesta ver esa situación. Me sorprende que Marcos haya chapado con Coti, no voy a mentir. Me cuesta creerlo”, cerró Romina, sin vueltas.