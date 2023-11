Más tranquila tras el escándalo que se desató cuando contó que se había besado con Marcos Ginocchio en un after, Coti Romero se fue a relajar a la peluquería y se animó a hacerse un drástico cambio de look que planeaba desde hace tiempo.

Coti mantuvo su cabello rubio dorado, pero sumó unas larguísimas extensiones con ondas al final que, además de otorgarle más movimiento, va a permitirle hacerse todo tipo de peinados que, con su melena corta, resultaban imposibles. Muy contenta, compartió el antes y el después a través de sus stories de Instagram.

Ya con su cambio de look a cuestas, antes de salir al aire de un programa, la maquillaron y probaron las extensiones. ¿Cómo? Le hicieron una “colita” altísima y le armaron mucho más las ondas para que la caída fuera imponente. ¡Alto cambio!

COTI ROMERO HABLÓ DEL ENOJO DE JULIETA POGGIO POR SU AFFAIRE CON MARCOS GINOCCHIO

“Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien con Julieta. Nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo. Se ve que nunca terminó de tener el sentimiento que tengo yo, de decir ‘ya está’”, le dijo Coti a la cronista de eltrece, haciendo alusión al conflicto inicial que tuvieron en GH y a su actual enfrentamiento.

Teniendo en mente la versión de que Julieta y Marcos habrían tenido una historia de amor lejos de las cámaras, Romero apuntó: “Yo en ningún momento hice algo para lastimarla a ella. No tenía ni la menor idea de lo que estaba pasando. No sabía. No sé todavía, si ella tuvo algo con él o no”.

Interesada en el culebrón entre los ex “hermanitos”, la notera le preguntó: “Como mujer intuitiva, ¿vos qué pensás? ¿Pasó algo entre ellos?”.

Con contundencia, Coti respondió: “Y sí. Si me preguntó fue por algo. Pero ya está. No me puedo hacer cargo de algo que no se sabía”.