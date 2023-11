Luego de que surgieran fuertes rumores de romance con Marcelo Tinelli y después de las repercusiones despertó su salida al teatro a ver Brujas -la obra de Moria Casán- Milett Figueroa rompió el silencio sobre su relación con el conductor y no escatimó en halagos hacia su persona.

“Yo no estoy haciendo un personaje, estoy siendo yo. Y si tuviera que hablar de algo, un tema extralaboral, tampoco sé si lo contaría tanto. Tampoco estoy saliendo con alguien, nunca he sido de contar, siempre trato de que se enfoquen en mi trabajo”, comenzó diciendo la participante de Bailando 2023 en Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Sé que la vida personal también es interesante para el resto, pero no tengo una relación con nadie. No me subo al tren porque no tengo la necesidad de hacerlo, creo que tengo capacidades para que la gente me conozca en el área artística”, agregó.

Además, se refirió a la exposición mediática que tuvo desde que ingresó al programa que conduce Tinelli por América: “Si alguien quiere construir algo lindo, algo real, uno no juega con eso”.

“Marcelo realmente es un ser divino, es una persona espectacular. Me encanta cómo se divierte con su trabajo, es un padre amoroso con sus hijos y la gente que sabe cómo es él. Sabe que es un ser súper cálido”.

"Estoy aquí porque tengo una visión de mi carrera. Quiero producir, me encantaría hacer cine más adelante, quisiera seguir explorando y capacitándome".

LA REACCIÓN DE MARCELO TRAS LA FOTO QUE MUESTRA A MILETT FIGUEROA CON SU MISMA GORRA

Luego de las repercusiones que despertó la información que lanzó Mercedes Ninci, quien aseguró que Milett Figueroa pasó unos días con Marcelo Tinelli en Punta del Este, el conductor de Bailando 2023 le hizo frente a una foto que la muestra con la misma gorra que también lució la participante.

“Yo tengo mi gorra, no sé cuál es la que tiene Milett. No estuvo conmigo en Uruguay, ya lo dije. ¿Qué tiene que ver la gorra? ¿Qué prueba es esa? ¿Qué sabés si es la misma gorra?”, comenzó diciendo Tinelli en una nota que dio a LAM, después de que en la cuenta oficial del programa mostraran a Milett y Marcelo con el mismo accesorio.

“Yo tenía un cumpleaños de un amigo y con El Tirri vamos siempre. Pero, ¿tengo que dar explicaciones de lo que hago? No entiendo. Fui a un cumpleaños, fui con El Tirri, tenemos amigos en Uruguay, lo pasamos bárbaro, hicimos una comida con mucha gente… Digo, ¿todos los que van a Uruguay tienen que ver conmigo?”, agregó.

Por otro lado, el presentador reconoció que tuvo que dar explicaciones a sus hijos por estas especulaciones: “No sé de dónde sacan esto. Milett es una mujer hermosa, pero eso no tiene nada que ver, ella no estuvo en Uruguay conmigo. Ya lo dije 70 veces, se lo tuve que explicar a mis hijos también. Les dije ‘no, estamos acá con El Tirri, hicimos videollamada’. Obvio que ellos me preguntaron si Mercedes Ninci dijo que la habían llevado en un auto y yo ni sé quién estaba en Montevideo, Uruguay, qué se yo”.