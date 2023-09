Si bien se mostró muy feliz de ser parte de Bailando 2023, Milett Figueroa reconoció que irse de su país natal, Perú, para ser parte del certamen de baile que conduce Marcelo Tinelli por América, no fue fácil.

“Si me pongo a hablar de mi hermana, me pongo a llorar. Le mando un beso. Estoy tratando de crear un grupo de amigas. Me emociono porque llegué a un país nuevo sola y no es fácil”, comenzó diciendo Milett en LAM.

“No es la soledad, es que han sido muchos cambios. He arriesgado mucho al venir aquí. La verdad es que me va muy bien en mi país y arriesgar todo para traer todo lo que hiciste en tu país, y todo lo que te esforzaste, demostrar de cero quien eres, es lindo; pero a la vez, estas sola”, agregó, muy movilizada.

Y cerró, con lágrimas en los ojos: “Me emociona porque en Perú tengo a mi grupo de amigas, puedo llamarlas, comentarles lo que está pasando, contarles cómo me siento. Y aquí conozco a mucha gente, pero obvio que estoy buscando amigas. Genuinamente, me gustaría tener un grupo de amigas, una contención en la cual apoyarme”.

MAITE PEÑOÑORI REVELÓ QUE MILETT FIGUEROA SE GANÓ EL ODIO DE LAS MAQUILLADORAS EN BAILANDO 2023

Si bien cobró un enorme protagonista en el debut de Bailando 2023 al mantener un pícaro ida y vuelta con Marcelo Tinelli en la pista, Milett Figueroa no habría obtenido la aceptación de todos en el programa de América.

Así lo dio a conocer Maite Peñoñori en LAM: “Milett es detestada en el sector de maquillaje”, comenzó diciendo la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito (quien también se desempeña como jurado en el certamen de baile) en vivo.

“Parece que cuestiona mucho a los maquilladores y les indica cómo deben maquillarla”, agregó, ante el sombro de sus compañeras. Y cerró, sin filtro: “Y no es solamente ella, su mamá también interviene en las cuestiones del maquillaje y pide que maquillen también su cara”.