Luego de presentar a Juliana Díaz en su debut en la pista de Bailando 2023, Marcelo Tinelli no pasó por alto su incomodad al vivirse en el estudio un desperfecto técnico a pocos segundos de que arrancara la coreografía y no dudó en compartirlo al aire.

“Perdón, chicos. No, no. Acá tenemos un programa musical, ¿hay algún problema que esté pasando? ¿Qué es lo que está pasando que no sale una pelot…?”, comenzó diciendo el conductor ante las cámaras.

Tras escucharlo, Chato Prada tomó la palabra: “Es el rígido”. Sin embargo, el presentador continuó con su descargo: “El otro día se cortó la luz acá y no sabíamos que era. Yo no sabía a quién llamar y dije ¿qué hago?”.

“Ahora no suena el rígido, no anda el rígido. Como yo no entiendo y la gente menos, quisiera saber qué sería el rígido”, añadió Tinelli. Y el Chato cerró antes de que se reanude la performance de manera exitosa: “Es un disco que tenemos acá que va con video y audio y se trabó el botoncito del rígido”.

FIRME CONSEJO DE MARCELO TINELLI A CONEJO TRAS SEPARARSE DE COTI ROMERO

Luego de que Coti Romero declarara que no hay vuelta atrás en su relación con Alexis “el Conejo” Quiroga –después de que se filtrara un video de él a los besos con una chica en un boliche en Córdoba- Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de los jóvenes para dar su opinión.

El conductor de Bailando 2023 se acercó hasta donde estaba el Conejo para darle un consejo en vivo: “Para mí, va a tener que terminar con las salidas a los boliches”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América.

“Te lo digo porque a uno le han pasado cosas y ha cometido errores. Pero digo, tanto boliche te va a llevando a que, en un momento de la noche, sin querer, te ponés a hablar y la boca se te va. Es como que es algo que se va del cuerpo. Y ahí es donde, para mí, viene tu equivocación y la caída”, agregó.

Tras escucharlo, Alexis cerró, ante la atenta mirada de su ex: “Considero que venimos a esta vida a aprender. He cometido errores y hoy lo estoy pagando caro, pero me sirve para saber la próxima vez y a lo que se viene, cómo hacer las cosas”.