Luego de declararse impactado con la belleza de Milett Figueroa, la bailarina de Martín Salwe y con quien debutó en la pista de Bailando 2023, Marcelo Tinelli se mostró sorprendido tras el análisis que compartió Carolina “Pampita” Ardohain en vivo.

“Marcelo, sabés que a Milett le veo un aire a tu exmujer. Tiene algo como de Guille Valdés, la nariz, la altura”, lanzó la jurado del certamen de baile, generando que el conductor se mostrara un poco incómodo con sus palabras.

“Estoy diciendo que me hace a acordar a ese tipo de mujer. Alta, rubia, piernas largas y una nariz y sonrisa hermosa. La estoy halagando. Y, además, con Guille tenemos la mejor de las ondas así que todo bien”, agregó la modelo.

Y Tinelli cerró con unas dulces palabras para la partenaire de Salwe: “Totalmente, yo también. Le mando un beso a Guille. A mí no me hizo acordar, pero bueno, ahora que lo decís… Lo que sí le quiero decir a Milett es que en la foto del Bailando me impactaste. Tenés algo en la sonrisa y en la mirada”.

MARCELO TINELLI, A CORAZÓN ABIERTO, SOBRE SUS DESEOS DE VOLVER A ENAMORARSE

En medio de la felicidad que siente mientras ultimaba detalles para regresar con Bailando 2023 por la pantalla de América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y habló del amor en una revista que le dio a la revista Gente y que reprodujo LAM.

“Estuve muchos años en pareja, y me encanta. Yo reconozco que soy una persona que le gusta estar en pareja, pero hoy yo me siento muy bien, aprendí a estar bien así”, comenzó diciendo el conductor.

“No estoy solo porque estoy con mis amigos, estoy con mis hijos mucho más. Cuando estoy solo físicamente, me siento acompañado por la luna, por mirar cómo salen los aviones de aeroparque, tomando un trago o una gaseosa que me preparé”, agregó.

En cuanto a cómo cambió su vida con la soltería, remarcó: “Le doy tiempo a otras cosas que, por ahí, en otro momento no le daba tanto tiempo. Me estoy dando tiempo para mí. Sería una frase idiot… decir que estoy en pareja conmigo mismo, pero creo que hoy me priorizo yo antes que un vínculo”.

“Por ahí, el día de mañana me enamoro perdidamente y podría estar, no digo que no. Pero hoy es un momento en el que me siento bien estando así. No tengo ganas de nada. Como estoy, estoy bien. No tengo la necesidad de cosas diferentes a las que tengo. Las que tengo son las que tengo y las acepto tal cual son”, continuó.