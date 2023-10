El lunes por la noche, Marcelo Tinelli hizo un fondo blanco de pisco en pleno Bailando 2023 y las consecuencias del alcohol lo perturbaron durante todo el programa.

¿El contexto? La participante peruana Millet Figueroa llevó una comida y un trago típico de su país y el conductor no dudó el beberlo de un solo trago.

“¿Puedo hacer un fondo blanco de esto o es muy pegador?”, le preguntó Tinelli a Millet, quien le advirtió: “Sí, el psico es un poco fuerte. Te marea de a poco”.

“Prometo no tomar nunca más alcohol en un programa. No veía nada. No veía las letras. Es horrible la sensación”.

Divertida con la situación, Pampita alentó a Marcelo a que lo beba de un saque: “Vos, dale, dale”. Y el conductor se tomó todo el chilcano de una.

LA PROMESA DE MARCELO TINELLI TRAS EL FONDO BLANCO DE PISCO EN BAILANDO 2023

Al día siguiente, Marcelo Tinelli comenzó su programa con un olvido, situación que lo hizo recordar lo mal que la pasó el lunes tras beber en pleno Bailando.

“Me olvido de decir ‘buenas noches América’. Llegué a América y me olvido de decir ‘buenas noches América’. Todavía me dura el pisco de anoche”, bromeó el conducto.

Acto seguido hizo un mea culpa y una promesa en vivo: “Prometo no tomar nunca más alcohol antes de un programa o en el medio de un programa. No veía nada. No veía las letras. Es horrible la sensación”.