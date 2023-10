El juego de seducción de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa en Bailando 2023 subió un escalón más en el nivel de confianza y Yanina Latorre no dudó en hacerle un tremendo comentario al oído al conductor por su atrevido comportamiento con la participante peruana.

Parada cerca del jurado, la panelista de LAM vio cómo Tinelli avanzaba con Milett, cómo la miraba y cómo la tomaba de la cintura en la previa de su baile y su análisis de la situación fue sin filtros.

“Cara te pajero”, le dijo Yanina Latorre a Marcelo Tinelli por su actitud corporal y gestual con Millet Figueroa.

EL PICANTE IDA Y VUELTA DE YANINA LATORRE CON MARCELO TINELLI EN BAILANDO 2023

Marcelo Tinelli: -¿Por qué me mira todo el tiempo? Estoy hablando con ella y me cohíbe la mirada suya. ¿Qué pasa?

Yanina Latorre: -Tenés cara de pajero.

Marcelo: -¿Cómo?

Yanina: -Cara de pajero.

Marcelo: -¿Cara de...? No llego a entender bien la palabra.

Yanina: -A mí no me tocás igual, ni me mirás igual, y somos amigos. Ella hablaba y se te van los ojos a la boca de ella.

Marcelo: -¿En serio?

Yanina: -Sí.

Marcelo: -¡Wow! De haber sido el alcohol que tomé.

Yanina: -No. Te vi.